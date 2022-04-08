 الإمارات تسحب شيكولاتة (كندر) من الأسواق للوقاية من «السالمونيلا» - بوابة الشروق
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الإمارات تسحب شيكولاتة (كندر) من الأسواق للوقاية من «السالمونيلا»

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 4:24 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 4:24 م

قررت السلطات الإماراتية سحب شيكولاتة كندر من الأسواق وإتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ.

وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات تعميماً بنوعية ومواصفات منتجات شيكولاتة للعلامة التجارية (كندر)، للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات.

كما قررت العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة، وإتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

وأوضحت في بيان اليوم الجمعة أنها اتخذت هذه الخطوة استناداً إلى المعلومات الفنية الواردة اليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية ،والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية كندر.

وذكرت أن المنتجات المتأثرة التي تم استيرادها إلى الدولة قد شملت منتج "كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم" من مصنع واحد فقط يقع في بلجيكا.

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