 محمد ياسين يتوج بفضية بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب بدبي - بوابة الشروق
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محمد ياسين يتوج بفضية بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب بدبي

علي البحيري
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 5:59 م

توج محمد ياسين المصنف الثاني عالميًا بفضية بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة شباب، المقامة بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2 حتى 10 أبريل الجاري.

وجاء ياسين في المركز الثاني بعد خسارته من لاعب المجر شومبور كيشثيلي بنتيجة 12-14.
وبدأ ياسين مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بالمجموعات، ثم فاز في دور ال 128 على لاعب كزاخستان بوجدان لوكين بنتيجة 15-13، وبعدها تغلب على لاعب سنغافورة جيان نوتج بنتيجة 15-5 في دور ال 64، وحقق فوزه الثالث بأدوار خروج المغلوب على الولايات المتحدة الأمريكية جستن هدادد بنتيجة 15-12 بدور ال 32، ثم فاز في دور ربع النهائي على البرازيلي ماوريشيو بيليجرينو بنتيجة 15-12، وبعدها فاز على البريطاني جاميس جيل بنتيجة 15-12.
الجدير بالذكر أن ياسين هو صاحب فضية النسخة الماضية من بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة.


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