وصف الإعلامي عمرو أديب، الفنانة ياسمين عبد العزيز بأنها «كوميديانة عبقرية».



وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، إن ياسمين عبد العزيز يجب أن تصبح نجمة الفوازير في الفترة المقبلة، معتبرًا أنه من النادر جدًا أن تكون نجمة صف أول تكون كوميدية، معقّبًا في رسالة لياسمين: «احنا محتاجينك في الكوميديا».



وأضاف أن ياسمين عليها أن تركز على تقديم أعمال كوميدية دون الاقتصار على النوعية الأخرى من الأعمال الفنية.



وأشاد أديب، ببعض الأعمال الفنية المشاركة في دراما رمضان لهذا العام، وقال إنّ بعض الأعمال الفنية قادرة على تغيير المجتمعات وبعضها تثير علامات استفهام.