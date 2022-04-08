وزيرة ألمانية: لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن حضور مسؤولين ألمان لبطولة كأس العالم في قطر

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الجمعة إن الحكومة الألمانية لم تقرر بعد ما إذا كان مسؤولون ألمان كبار سيحضرون فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر المقررة في وقت لاحق هذا العام.



وأدلت فيزر، التي تشمل حقيبتها الوزارية الرياضة، بهذا التصريح عقب مؤتمر لوزراء رياضة 16 ولاية ألمانية في هامبورج.



وتتعرض قطر لانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأساس فيما يتعلق بمعاملة العمال المهاجرين، خلال فترة الإعداد للمسابقة التي تأهلت إليها ألمانيا، وتقام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.



وجرت تحسينات لأوضاع العمال، لكن جماعات حقوقية قالت إنه يتعين بذل المزيد.



وقالت فيزر إنه سيكون من المهم رؤية ما إذا كانت تلك التحسينات تتم فعلا، وأضافت: "أعتبر مثل هذه العملية ضرورية".



كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد زار قطر الشهر الماضي لإجراء مباحثات شملت شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، حيث تهدف ألمانيا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت فيزر إنه يجب التعامل مع كل حدث على حدة، وأشارت أيضا إلى أن قطر كانت تقوم بمساعدة ألمانيا في نقل قواتها المحلية السابقة خارج أفغانستان بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة هناك.



وأضافت فيزر: "في هذا الصدد، لدينا تعاون تمت صياغته بعناية".



كان العديد من الدول بقيادة الولايات المتحدة وبرلين قد نظموا حملة مقاطعة دبلوماسية لدورة بكين للألعاب الأولمبية في فبراير، مشيرين إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.