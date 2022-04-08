أحمد صيام يشيد بدور محمود البزاوي في مسلسلي «الاختيار» و«جزيرة غمام»

أشاد الفنان أحمد صيام بدور الفنان محمود البزاوي في مسلسلي "الإختيار" و"جزيرة غمام" وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك: "عرفته ونحن طلبة فى المعهد العالى للفنون المسرحية شغوفا بالإخراج كان ينتقى مايقوم بإخراجه".

وأضاف صيام "وبعد تخرجة عاش لفترة فى فرقة الفنانين المتحدين المدرسة النموذجية للمسرح الخاص لم تكن بالنسبة له كما كانت لنا عملا بل كانت بالنسبة له مرحلة تعلم".

وقال أحمد صيام "ثم عمل فى الرقابة على المصنفات الفنية ولم تكن أيضا بالنسبة له عملا بل كانت حصة أخرى من حصص الدراسة والتدريب، ثم كتب السيناريو وأجاد فى كل هذه المراحل إلا إنه كان يجهز لنا وله هذا العنقود الناضج من فنون التمثيل فهو فى جزيرة غمام ليس هو نفس الشخص فى الاختيار رغم ثبات الملامح ولكن كان التغير فى الداخل".

وأضاف "فخور أن محمود البزاوى صديقى شكرا لك على إمتاعى بهذا القدر من التمثيل الراقى".