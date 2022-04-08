بعد عقدين كاملين من المشاركة في صفوف المنتخب البرتغالي في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية ببطولة كأس العالم 2002، سيكون النجم البرتغالي باولو بينتو مع الطرف المعاكس عندما تنطلق فعاليات النسخة المرتقبة من البطولة العالمية في قطر أواخر العام الحالي.

وشارك بينتو مع المنتخب البرتغالي عندما خسر صفر / 1 أمام نظيره الكوري في بطولة كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية ليودع المنتخب البرتغالي البطولة من الدور الأول بسبب هذه الهزيمة.

وفيما سيكون المنتخب البرتغالي راغبا في الثأر لهذه الهزيمة عندما يلتقي نظيره الكوري في نفس الدور بمونديال 2022 في قطر، لن يكون بينتو ضمن الكتيبة البرتغالية وإنما سيكون في موقع المدير الفني للمنتخب الكوري ويرغب بالتأكيد في الفوز على منتخب بلاده.

وأوقعت قرعة البطولة، والتي أجريت يوم الجمعة الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة التي تضم معهما أيضا منتخبي غانا وأوروجواي.

ويدرك بينتو النجم السابق لخط الوسط بالمنتخب البرتغالي مدى صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه الحالي في مواجهة منتخب بلاده بالجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة وذلك على استاد "المدينة التعليمية" بالدوحة.

وقال بينتو في تصريحات إلى موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد القرعة: "قلت إنه ليس ما كنت أريده.. من وجهة النظر الرياضية، سنتعامل مع المباراة بنفس الطريقة. بنفس الاهتمام وبنفس مستوى الاستعدادات التي تأهبنا بها لمواجهة أي فريق في الماضي وبنفس استعداداتنا لمنافسينا الآخرين في المجموعة".

وأشار: "رغم هذا، أعرف أنها لن تكون مباراة سهلة على مستوى الشعور والإحساس. بغض النظر عن وضع الفريقين عندما نصل لهذه الجولة من مباريات المجموعة، سيكون تحديا حماسيا بالنسبة لي. إنها التجربة الأولى لي، ومن المؤكد أنها ستكون مختلفة".

وكان بينتو اعتزل اللعب بعد عامين من السقوط مع منتخب بلاده في مونديال 2002، وتولى بينتو تدريب الفريق الأول لنادي سبورتنج لشبونة من 2005 إلى 2009 .

ولكن تجربته الأولى في تدريب المنتخبات كانت مع منتخب بلاده حيث تولى المسؤولية في 2010 وقاد الفريق إلى مونديال 2014 فيما كانت تجربته الثانية مع المنتخبات هي التجربة الحالية مع المنتخب الكوري، والتي بدأها في أغسطس 2018 .

وربما يتعين على بينتو الآن التغلب على المنتخب البرتغالي من أجل التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) في المونديال القطري.

وقال بينتو: "نعلم ما يستطيع كريستيانو رونالدو (مهاجم وقائد المنتخب البرتغالي) فعله ولكن هناك في المنتخب أكثر من هذا".