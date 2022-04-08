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روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين


نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 4:06 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 4:06 م

أعلنت روسيا عن قرارها ترحيل اثنين من موظفي سفارة بلغاريا في موسكو، ردا على إجراء مماثل سبق أن اتخذته حكومة صوفيا.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البلغارية في موسكو وسلمت إليه مذكرة تنص على إعلان اثنين من موظفي السفارة شخصيتين غير مرغوب فيهما، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتابعت الوزارة: "يأتي هذا الإجراء ردا على اتخاذ الجانب البلغاري في مارس قرارا غير مبرر لإعلان دبلوماسيين من طاقة السفارة الروسية في صوفيا شخصيتين غير مرغوب فيهما".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء فيه وكذلك اليابان قد قررت في الأسابيع الأخيرة ترحيل نحو 300 دبلوماسي روسي إجمالا من أرضيها، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

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