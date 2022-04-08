افتتاح فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كرة القدم بجامعة الوادى الجديد

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية فى خماسى كرة القدم والتى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا، خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل بملاعب مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركة ٦ كليات، وذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة التى تهدف إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وتبادل الثقافات بين المشاركين، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية.

وقال طنطاوي، إن الدورة بإشراف الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، وبدعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى دور رعاية الشباب المركزية على تنظيم وإدارة المباريات بين الكليات، مهنئاً الفرق الفائزة فى تصفيات المجموعات.