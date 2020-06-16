 لافروف: التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تتم بعملات أخرى وليس بالدولار - بوابة الشروق
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لافروف: التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تتم بعملات أخرى وليس بالدولار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أبريل 2022 - 10:11 م

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تتم بعملات أخرى، وليس بالدولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، في موسكو مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، بعد محادثات جرت بينهما تناولت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية.

وقال لافروف: "في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين روسيا وأرمينيا مستوى 2.6 مليار دولار، ربما ينبغي أن ننفذ التسويات بعملات أخرى"، مشيرًا إلى أن روسيا تظل الشريك التجاري والاستثماري الرائد لأرمينيا.

وأضاف الوزير أن نسبة روسيا في التجارة الخارجية تتجاوز 30%، حيث تمكنا من إعادة دوران التجارة إلى مسار نمو مستدام العام الماضي بعد الركود الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.


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