لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني تحقق في تسريب محتمل لمعلومات استخباراتية

طلبت لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج) التحقيق في تسريب محتمل لمعلومات استخباراتية بعد جلسة أطلعت فيها وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي) اللجنة على وضع الحرب بأوكرانيا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد طلبت اللجنة إذن بالمقاضاة الجنائية من رئيسة البرلمان بيربل باس.

وتضمن الطلب إشارة إلى تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، عن اتصالات لاسلكية للجيش الروسي تم اعتراضها، ما يثبت فظائع ارتكبت في حق سكان مدنيين أوكرانيين على مقربة من العاصمة كييف.

ومن المفترض أن المعلومات المصنفة على أنها سرية قد تم تسريبها من الجلسة، التي شارك فيها يوم الأربعاء الماضي أكثر من 60 سياسيا ومسؤولا حكوميا.