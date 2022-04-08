استمرار ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و265 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 40 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و404 حالات، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وصفر وفيات، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و17 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 32 ألفا و216 حالة إصابة جديدة، و105 حالات وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و715 ألفا و504 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 323 ألفا و508 حالات.

وفي أوزبكستان، تم الاعلان عن رصد 27 حالة اصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 237 ألفا و994 حالة، والوفيات إلى 1637.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 683 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و144 ألفا و790 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و679.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 25 ألفا و140 حالة إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و833 ألفا و48 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة 89 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 25 ألفا و877 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 11 ألفا و994 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و292 ألفا و585 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفا و228 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 1540 حالة إصابة جديدة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 4 آلاف و638 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 161 ألفا و692 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 273 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و650 ألفا و981 إصابة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و766 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 577 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و630 ألفا و564 حالة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 4 آلاف و982 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و855 ألفا و902 إصابة، وسجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفا و844 حالة.

وتعافى على مدار أمس، 10 آلاف و935 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و764 ألفا و252 شخصا.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 751 ألفا و974 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 435 حالة.

وتعافى على مدار أمس 13 ألفا و531 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 672 ألفا و293 شخصا.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 26 ألفا و263 إصابة.

ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 853 حالة.

وتعافى على مدار أمس 126 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 20 ألفا و931 شخصا.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 90 ألفا و226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و981 ألفا و740 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 42 ألفا و733 حالة.

وفي المجر، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و868 ألفا و7 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 45 ألفا و721 حالة.

وتعافى على مدار أمس 2304 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و725 ألفا و324 شخصا.

وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 192 ألفا و860 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 630 وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و745 ألفا و268 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و523 وفاة.

وتعافى على مدار أمس، 8 آلاف و86 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و655 ألفا و86 شخصا.