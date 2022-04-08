

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات الصاعقة، وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الصاعقة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مثمنا جهود قوات الصاعقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتزامن مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات، مطالبا رجال الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن.

وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي قوات الصاعقة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على أمن مصر ا لقومي، كما استمع لأرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.