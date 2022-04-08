

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ليس لديه علم بالمستقبل الثلاثي لترأس مجموعة مينسك، لأن الأمريكان والفرنسيين لغوا كل ما يتعلق بموسكو، فيما أسماه ضجة كراهية على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة، مؤكدًا أن موسكو تسعى جاهدة لتحقيق جميع أهداف عملية التفاوض مع كييف.

‏وأكد تأييد روسيا لمواصلة بيلاروسيا لعب دور إيجابي في المفاوضات بين موسكو وكييف، مضيفًا: ‏«لا نستبعد إجراء لقاءات في إطار المفاوضات مع أوكرانيا في دول أخرى».