تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ كوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء بمحور صلاح سالم بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اجراء تحويلات مرورية؛ لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه تزامناً مع استكمال أعمال المرحلة الثانية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة، سيتم اجراء غلق كلي لمدخل شارع السكة البيضاء من شارع سبيل الخازندار، وتحويل حركة المركبات إتجاه شارع المستشفى الإيطالي، وصولاً إلى شارع فخرى عبد النور، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم /الجمعة/، ولحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين