جوتيريش يدين هجوما روسيا على محطة قطارات أوكرانية

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة بالهجوم الصاروخي المدمر على محطة قطار في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا.



وقال جوتيريش اليوم الجمعة في نيويورك في بيان له إن هذه الهجمات وغيرها على المدنيين "غير مقبولة على الإطلاق".



وأضاف جوتيريش أن هذه "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان الدولية ويجب محاسبة المسؤولين عنها.



ودعا جوتيريش كل المعنيين لحماية المدنيين ووضع حد فوري لهذه "الحرب الوحشية".



قتل في الهجوم ما لا يقل عن 50 شخصا في الهجوم على محطة القطار بينهم 5 أطفال.



وقال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيرلينكو، اليوم الجمعة إن نحو 100 شخص أصيبوا بجروح.



كان آلاف الأشخاص ينتظرون في المحطة ليتمكنوا من ركوب القطار.



وتبادلت كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هذا الهجوم.



ومع ذلك أبدى السياسيون والمحللون الغربيون قناعتهم بأنه هجوم روسي.