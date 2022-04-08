وقعت الفنانة رانيا يوسف، مساء اليوم الجمعة، ضحية رامز جلال في سابع حلقات برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» طوال شهر رمضان.



ودخلت الفنانة في نوبة صراخ، عندما توقفت السيارة على شفا بحيرة بها تمساح ضخم، والتف حول رقبتها الثعابين، لتنزل وتهرب بعيدًا عن السيارة.



وبعد اكتشاف المقلب، صدمت عندما أزال رامز القناع عن وجهه، قائلة: «الله يخربيته، أنا عندي فوبيا من الزواحف»، لتبدي بعد ذلك رأيها في لون شعره: «يجنن، وعلة فكرة بحب الجنان ده أوي».



وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.



واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي»، و«رامز عقله طار».