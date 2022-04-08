أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمدير مديرية الشباب والرياضة، برئاسة ناصر سليم بتنظيم سلسلة من الأنشطة الشبابية والرياضية بمختلف المراكز والمدن خلال شهر رمضان المعظم؛ لدعم وتشجيع أبناء المحافظة تحت شعار "الرياضة حياة".

وأكد المحافظ، أن هناك دعم مستمر من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية للمساهمة فى تحقيق التواصل والتلاحم بين كافة الأطفال والشباب من مختلف المراحل السنية، مع العمل على اكتشاف المواهب والقدرات الخاصة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية؛ لاستغلال طاقات الشباب والبراعم والنشء وأفكارهم وجهودهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

من جانبه، أوضح ناصر سليم مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أنه تم إعداد جدول المباريات والتي ستقام على مدار الشهر الكريم في الفترة من 6 إلى 29 أبريل الجاري، برعاية محافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

جاء ذلك ضمن دورى مراكز الشباب بمشاركة 24 فريقا في كرة القدم مقسمين على 4 مجموعات، على الملاعب المضاءة ليلاً بمركز شباب بدر والملعب الفرعى ومركز شباب مدينة دراو.