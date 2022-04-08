المطر الجليدي يتسبب في اضطراب مروري على طرق سريع بألمانيا

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أصيب أربعون شخصا في اضطراب مروري على الطريق السريع رقم 7 في ألمانيا بالقرب من مدينة كالتنكيرشن (ولاية شليزفيج هولشتاين) أقصى شمال ألمانيا اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه وفقا للنتائج الأولية كانت هناك عاصفة قوية من المطر الجليدي (البرَد)، تسببت في اضطراب الوضع المروري.

وأضاف أنه في حوالي الساعة الحادية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا اصطدمت 12 سيارة بين مفترقي بلدتي هينزشيت-أوتلبورج كالتنكيرشن في اتجاه الجنوب.

وقال إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث بينما أصيب 36 آخرون بجروح طفيفة.

تم إغلاق سبعة طرق في اتجاه الجنوب لعدة ساعات بدءا من قبالة بلدة باد بارمشتيت من أجل تيسير عملية الإنقاذ وانتشال المصابين.