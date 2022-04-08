النيابة تُحقق في مقتل كاهن كنسية العذراء طعنًا على كورنيش الإسكندرية

تباشر نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، التحقيق في واقعة مقتل القمُص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء والقديس بولس بمنطقة كرموز، مساء الخميس، حيث فارق الحياة عقب نقله إلى إحدى المستشفيات، الكائنة في منطقة سيدي جابر، وهو في حالة حرجة، إثر تعرضه لحادث طعن بسلاح أبيض "سكين"، من قبل شخص، مُسن، عمره 60 عامًا "تم ضبطه" على طريق الكورنيش.

واستمعت النيابة بإشراف المحامى الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إلى أقوال 2 من شهود العيان، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم من "المُشردين" الذين ينامون على مقاعد الكورنيش أمام شاطئ إسحاق حلمي، وأنه طعن المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" وتم نقله إلى المستشفى - لكن محاولات إسعافه أخفقت.

وانتقل وكيل النائب العام إلى المستشفى؛ لمناظرة جثة المجني عليه، حيث تبين إصابته بجرح طعني في منطقة الرقبة أثر على الشريان السباتي، فأمر بنقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وندب الطبيب الشرعي لإعداد تقريرًا طبيًا بحالتها، تمهيدًا للتصريح بدفنها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على جميع كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث وتفريغها تسجيلاتها لمعرفة ملابساته.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا بتعرض كاهن للطعن، ولفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى، حيث أخفقت محاولات إسعافه، إثر تعرضه لقطع بالشريان الرئيسي.

وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ تبين من الفحص الأولي أنه وأثناء خروج الكاهن من الشاطئ القريب من شارع محمد نجيب، رفقة مجموعة من الشباب، كانوا في رحلة ترفيهية، متجهين صوب أتوبيس سياحي كانَ في انتظارهم، تعدى عليه شخص بسلاح أبيض، مُسددًا له 3 طعنات، إحداهم في الرقبة.

وأضاف شهود عيان للشرطة في محضرها الأولي أنه وعندما حاول سائق الأتوبيس إنقاذ الكاهن من براثن "المُسن"؛ توجه إليه المتهم ليطعنه هو الأخر، إلا أنه استطاع الإمساك به، والتحفظ عليه حتى حضرت الشرطة، حيث بدت عليه علامات المرض النفسي، إذ ظلَ يصرخ ويتفوه بكلمات وأفعال غير متزنة.

تم نقل الكاهن إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، وجاري مناقشة المتهم لمعرفة دوافعه، حيث ذكرت التحريات الأولية أنه مهتز نفسيًّا، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

ويُذكر أن القمص أرسانيوس وديد، من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد البابا تواضروس الثاني.