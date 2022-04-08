دورتموند يواجه دينامو كييف في مباراة خيرية

يواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم فريق دينامو كييف الأوكراني في مباراة خيرية يوم 26 أبريل الحالي، يتم تخصيص عائداتها لمنظمة تقدم دعما مباشرا للأوكرانيين المحتاجين بعد الغزو الروسي.

ودعا دورتموند الفريق الأوكراني الكبير والعاملين به لخوض المباراة التي ستقام بعد ثلاثة أيام من مواجهة بايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي للنادي في بيان :"كرة القدم هي أفضل رياضة في العالم. ولكن هناك أشياء أخرى أكثر أهمية. السلام، الصحة، الوطن، التعليم".

وقال ماركو روز المدير الفني لبوروسيا دورتموند إن ناديه في مرحلة اختيار المنظمة التي ستدير عائد المباراة وستتأكد من مساعدة الأوكرانيين المحتاجين بشكل مباشر.

وأضاف :"سنكون سعداء بشأن كل مشجع كرة قدم، بغض النظر عن ألوانه، وبشأن كل شخص يشتري التذاكر لمساعدة الأوكرانيين الذين تضرروا بقوة بسبب الحرب".