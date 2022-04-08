الهند تسجل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

سجلت الهند 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 43 مليونا و 33 ألفا و67 ، والوفيات إلى 521 ألفا و573.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء مليار و 852 مليونا و979 ألفا و299 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الهند حتى الآن. وتلقى 835 مليونا و583 ألفا و400 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.