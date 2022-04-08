تعرف على جوائز المسابقة الرمضانية أهلا رمضان لتحدي الثلاثين بجنوب سيناء

قال عبد الخالق ثروت، مدير البوابة الإلكترونية بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على رصد مبلغ 8 آلاف جنيه جوائز للفائزين في المسابقة الرمضانية "أهلا رمضان لتحدي الثلاثين"، التي أطلقتها إدارة البوابة الإلكترونية بالمحافظة على مدار شهر رمضان الكريم، بهدف تنمية الثقافة العامة.



وأكد مدير البوابة الإلكترونية في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يجري توزيع المبلغ على الفائزين في نهاية شهر رمضان الكريم بواقع 1500 جنيه للفائز الأول، و1200 جنيه للفائز الثاني، و800 جنيه للفائز الثالث، بداية من الفائر الرابع حتى الفائز 12 تكون قيمة الجائزة 500 جنيه لكل منهم، ومن المقرر أن يسلم الجوائز للفائزين محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.



وأوضح أن المسابقة عبارة عن مجموعة أسئلة متنوعة ما بين دينية، وثقافية تتضمن معلومات عامة عن محافظة جنوب سيناء، ويجري نشر هذه الأسئلة على صفحة البوابة يوميًا، ويقوم فريق عمل متكامل لرصد الإجابات؛ تمهيدًا لتحديد الفائزين وإعلان أسمائهم في نهاية الشهر، بشرط أن يكون يجيب الفائز على أكبر عدد من الأسئلة إجابات صحيحة.