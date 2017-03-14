صحة سوهاج: غلق وتشميع مركز طبي شهير للأشعة وعيادة نساء وولادة

تمكن فريق تفتيش من مديرية الصحة بسوهاج بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، من غلق وتشميع مركز طبي شهير للأشعة بسوهاج، بتوجيهات د. كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج ود عمرو العرشي وكيل المديرية، وتحت إشراف د محمد محسن عساف مدير العلاج الحر.

وضم فريق التفتيش كلا من د. محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بمديرية الصحه و د. خالد سعد مفتش علاج حر وأعضاء جهاز حماية المستهلك.

وذكر الدكتور محمد محسن

أن المركز غير مرخص ويقع بمدينة سوهاج، وبه أشعة رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة تشخيصية، وجهاز أشعة إكس، وجهاز أشعة سونار.

وتم غلق وتشميع المركز وعمل المحاضر اللازمة.

وأضاف أيضا أن اللجنة قامت بضبط عيادة نساء وتوليد تجري بها عمليات فى غرفة غير آدمية، ولا تتبع سياسة مكافحة العدوى؛ ما يساعد على انتشار الأمراض، وتشكل خطرا على صحة المترددين عليها من المرضى.

وتم عمل المحاضر اللازمة والغلق.