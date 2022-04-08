ضبط صاحب محطة وقود بالبحيرة باع 48000 لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملة تموينية مُكبرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود.

مُشددًا على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وجاءتِ الحملة بالتنسيق مع مباحث التموين، وأسفرت عن ضبط أحد أصحاب محطات الوقود بنطاق مركز ومدينة المحمودية، قام بالتصرف فى ٤٨٠٠٠ لتر سولار بالبيع في السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.