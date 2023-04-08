توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة لتوفير حياة كريمة لغير القادرين في جميع ربوع مصر.

وجاءت أعمال التوزيع بواسطة إحدى المؤسسات الخيرية في قرى ونجوع الأقصر على مدار الأيام الماضية، وتمت أعمال تعبئة الكراتين بالتعاون مع أطفال مدارس المستقبل الدولية، والذين أدوا دورًا كبيرًا في عملية التعبئة لحثهم وتنشئتهم على أهمية العمل التطوعي وتقديم المساعدة للآخرين.

ويأتي ذلك بعد إجراء بحوث ميدانية دقيقة لتحديد الأسر المستحقة، حيث إن المؤسسة بصدد مواصلة عدد من الأنشطة الأخرى خلال الشهر الكريم منها توصيل عدد من وصلات المياه، وتوزيع المساعدات ووجبات الإفطار وغيرها من الأنشطة.