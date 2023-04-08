انتقدت عضو مجلس الاتحاد عن منطقة القرم أولغا كوفيتيدي، تصريح السلطات الأوكرانية بأن الوثائق السرية التي تم تسريبها لصحيفة أمريكية حول الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب خلال الربيع ، مزيفة ، وقالت "إنها مضحكة حتى بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية " .

وأضافت كوفيتيدي - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن البحث عن أعداء وخونة في أوكرانيا والولايات المتحدة، هو السبيل الوحيد أمام حلف الناتو، للحفاظ على سمعته ، مشددة على أن الولايات المتحدة لديها وقت أقل ورغبة أقل، في دعم أوكرانيا السامة والمضطربة .

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق، أن جزءا جديدا من الوثائق الأمريكية السرية الخاصة بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسربت إلى يدها .

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فتح تحقيق في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاغون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا وبعملية روسيا العسكرية ومسائل أخرى.