 موسكو تنتقد تصريح أوكرانيا بأن الوثائق السرية التي تم تسريبها مزيفة - بوابة الشروق
السبت 8 أبريل 2023 6:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

موسكو تنتقد تصريح أوكرانيا بأن الوثائق السرية التي تم تسريبها مزيفة

أ ش أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 5:14 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 5:14 م

انتقدت عضو مجلس الاتحاد عن منطقة القرم أولغا كوفيتيدي، تصريح السلطات الأوكرانية بأن الوثائق السرية التي تم تسريبها لصحيفة أمريكية حول الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب خلال الربيع ، مزيفة ، وقالت "إنها مضحكة حتى بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية " .

وأضافت كوفيتيدي - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إن البحث عن أعداء وخونة في أوكرانيا والولايات المتحدة، هو السبيل الوحيد أمام حلف الناتو، للحفاظ على سمعته ، مشددة على أن الولايات المتحدة لديها وقت أقل ورغبة أقل، في دعم أوكرانيا السامة والمضطربة .

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق، أن جزءا جديدا من الوثائق الأمريكية السرية الخاصة بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسربت إلى يدها .

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فتح تحقيق في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاغون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا وبعملية روسيا العسكرية ومسائل أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك