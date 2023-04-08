ضبط متهمين بترويج العملات المقلدة بالاشتراك مع آخر بالخارج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين لاتهامهما بترويج العملات المقلدة بالاشتراك مع آخر بالخارج.



وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى تكوين 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، غير متواجد بالبلاد، والآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، تشكيل عصابي تخصص في إدخال العملات الأجنبية المقلدة للبلاد من الخارج بواسطة الأول، واشتراكهم في ترويجها بالبلاد عن طريق استبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية عن طريق "تغيير العملة"، بالإضافة لاستبدالها بأخرى صحيحة عبر ماكينات الصراف الآلي عن طريق الغش والتدليس مُستخدمين في تنقلاتهم سيارة أحدهم.



وبالتعامل الفني تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهما (مبلغ مالي فئات ورقية مختلفة "مقلدة"، ومبلغ مالي صحيح "متحصلات نشاطهما الإجرامي"، و3 هواتف محمولة، السيارة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي).



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأخير "المتواجد بإحدى الدول بالخارج"، وبإرشادهما تم تحديد بعض المبالغ المالية المقلدة التي تمكن المتهمون من استبدالها إلى العملة الصحيحة من خلال الأسلوب الإجرامي المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.