زيلينسكي: شبه جزيرة القرم يجب أن تعود إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، إنه لا يوجد بديل عن إعادة شبه جزيرة القرم إلى سيطرة أوكرانيا

وصرح زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها مكتبه: "يجب أن يعرف العالم: أن الاحترام والنظام سيعود إلى العلاقات الدولية فقط عندما يعود العلم الأوكراني إلى القرم- عندما تكون هناك حرية".

وفي مقطع فيديو منفصل لاجتماعه، مع أفراد عسكريين مسلمين، من بينهم ممثلون لتتار القرم، قال زيلينسكي "إنهاء احتلال القرم لا بديل عنه، ليس فقط لأوكرانيا، ولكن للعالم ككل. أنا مقتنع بهذا".

يذكر أن تتار القرم هم أقلية عرقية مسلمة من السكان الأصليين بشبه جزيرة القرم، وقد فرّ العديد منهم من المنطقة خوفا من الاضطهاد السياسي، بينما تحتجز روسيا آخرين.

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعدما اقترح الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، أن تتنازل كييف عن القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، وذلك في إطار اتفاق سلام مع موسكو.