مقتل 9 أشخاص على الأقل في نزاع عشائري في شمال شرقي سوريا

قُتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم السبت، إثر نشوب نزاع عشائري في ريف محافظة الرقة في شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر طبي في مدينة الرقة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) - إن " 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم حالة حرجة، وتم تحويل 3 منهم إلى مستشفيات العاصمة دمشق جراء النزاع العشائري في بلدة الحمرات شرق مدينة الرقة".

وأكد المصدر، أن الاشتباكات لا تزال متواصلة وأن سيارات لا تزال تنقل مصابين حتى الآن، وأن جميع الطرق المؤدية إلى ريف الرقة الشرقي تم قطعها بشكل كامل .

إلى ذلك قال أحد وجهاء بلدة الحمرات، طلب عدم ذكر اسمه لـ ( د ب أ )، إن " الوضع خرج عن السيطرة بعد وصول أنباء مقتل 7 أشخاص من عشيرة واحدة، وأن قرى بلدة الحمرات، والتي تمتد لأكثر من 15 كلم، تشهد الآن مواجهات بل معارك حقيقة، وربما يكون عدد القتلى والجرحى بالعشرات ".

واتهم المصدر، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقوات الأمن الداخلي (الاسايش)، بعدم التدخل والاكتفاء بمشاهدة الأهالي وهم يتقاتلون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وتتصف مناطق شمال وشرق سوريا، بالصبغة القبلية والعشائرية حيث تبقى سلطة القبيلة والعشائرية هي الأولى رغم تعدد السلطات هناك.

وتشهد مناطق سيطرة قوات (قسد)، حالة انفلات أمني وقتال ومواجهات عشائرية شبه يومية، فقد شهدت بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي أول أمس الخميس، اشتباكات حقيقة بين عائلتين في البلدة سقط خلالها قتلى وجرحى.

وسبق أن شهدت بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي مواجهات عنيفة في نهاية شهر أغسطس الماضي، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى وفضلا عن هجوم المئات من أبناء بلدة الكرامة 40 كلم شرق مدينة الرقة على مدينة الرقة، وحرق تدمير محال وسيارات وقطع جميع الطرق المؤدية الى مدينة الرقة من جهة الشرق.