محافظ بورسعيد يشارك في إفطار كفالة اليتيم

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المقيمين بجمعية كفالة اليتيم، الإفطار الرمضاني، بحور مدير مديرية التضامن الاجتماعي فراج حافظ، وأعضاء جمعية كفالة اليتيم.

وحرص محافظ بورسعيد، على مشاركة المقيمين بالجمعية، الإفطار مقدمًا خالص تهانيه القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة والتي تجسد روح الأسرة الواحدة.

كما حرص المحافظ، على تبادل الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم وتوفير كل احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم وطموحاتهم المستقبلية، كونهم جزءا أساسيا وأصيلا من المجتمع، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال الإفطار الجماعي.

وأكد محافظ بورسعيد، حرصه واهتمامه على التواصل الدائم والمستمر مع مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع النزلاء، انطلاقا من المسئولية المجتمعية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع؛ ما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.