وزير المالية الباكستاني: الوضع السائد داخل البلاد وراء إلغاء الزيارة للولايات المتحدة

قال وزير المالية والإيرادات الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم السبت إن السبب الرئيسي وراء إلغاء زيارته للولايات المتحدة لحضور الاجتماعات السنوية والربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو الوضع السياسي والدستوري السائد في البلاد.

ومع ذلك، قال إنه كان يحضر اجتماعات مراجعة افتراضية، حيث كان فريق من كبار المسؤولين يضم محافظ البنك المركزي الباكستاني ووزير المالية وقسم الشؤون الاقتصادية، وسلطات أخرى معنية كانت تحضر الجلسات الإلزامية وفقا للجدول الزمني بالتنسيق الكامل معه، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

ورفض الوزير في مؤتمر صحفي بشكل قاطع تقارير تكهنت بشأن أسباب إلغاء زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة والمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤكدا أن الوضع السائد داخل البلاد وراء إلغاء الزيارة