قال الداعية عمرو خالد، إن الإنسان عليه تحديد وقت قليل لمتابعة الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال برنامج «الفهم عن الله» الذي يبثه على قناته بموقع «يوتيوب»، أن الشخص قد ينظر إلى صور الآخرين وينجذب إليها ويرى حياته غير جيدة مقارنة بحياته، متابعا: «أحيانا الإنسان بتكون عينه على صور الآخرين في حياتهم وهي صور مش حقيقية.. دي يا إمّا صور مضروبة أو متاخدة في لحظة حلوة لكن مش شرط تكون بقية حياتهم كده».

وأوضح أن عليه المواظبة على ذكر الحمد لله وتعديد نعم الله عليه، مشيرا إلى قوله تعالى «لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم»، وقبلها قوله «واذكر ربك»، وفي نهاية الآية الكريمة قوله تعالى «لعلك ترضى».

ولفت إلى أن الإنسان عندما ينظر إلى صور الآخرين، عليه اقتناء ما يكون مفيدا له، موضحا أن الإنسان عليه الالتزام بالعادات التي تقلل من تأثره بالسلب.

وتابع مخاطبا الفتيات: «إوعي تخلي حاجات على السوشيال ميديا تهزك وتحسسك إنك أقل من الحقيقة.. إنتي باللي ربنا إدهولك أحلى بكتير».



