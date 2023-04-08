 فرنسا: مستمرون في دعم أوكرانيا عسكريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا: مستمرون في دعم أوكرانيا عسكريا

أ ش أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 10:25 ص

 

قال مسئول التواصل في الخارجية الفرنسية باتريس باولي إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا.

وأضاف باولي- في تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم السبت- أن فرنسا ستستمر في دعمها الكامل لأوكرانيا على كافة الأصعدة منها السياسي والاقتصادي والإنساني، بالإضافة إلى الدعم العسكري، مؤكدا أن ذلك الدعم مستمر إلى أن تستعيد أوكرانيا أراضيها من روسيا.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.


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