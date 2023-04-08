رياضة مطروح: إقامة مباريات دور الـ4 للدورة الرمضانية للأحياء الشعبية لكرة القدم الليلة

قال الدكتور وليد رفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، إنه من المقرر إقامة مباريات دور الـ4 للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم، تحت شعار "الرياضه حياة" بمركز شباب مطروح، مساء اليوم السبت، بملعب مركز شباب مطروح.

وكانت الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية، شهدت أمس إقامة 3 مباريات، أسفرت نتائجها عن فوز مركز شباب الوادي B على شباب الوادي A بثلاثية نظيفة، بينما تمكن مركز شباب أبو ميلاد من الفوز على أبناء جمال الغمري برباعية نظيفة، وتفوق فريق نابولي على فريق الجامعة 2 بهدف نظيف.

وأكد أنه من المقرر أن تقام مباريات دور الـ4 بين فريق الأمل ومركز شباب أبو ميلاد، والمباراة الثانية بين فريق نابولي وفريق مركز شباب الوادي B.

والجدير بالذكر أن الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة سيشارك باللقاء الختامي على مستوى الجمهورية بالقاهرة، خلال الفتره من 20 إلى 30 رمضان، تحت إشراف كابتن محمد أنور مدير إدارة الرياضة، وكابتن تامر شطا منسق البطولة، واللجنة المنظمة من قبل إدارة الرياضة بالمديرية.