تمكنت حملة مجلس مدينة فوه في محافظة كفر الشيخ، برئاسة وائل فرج رئيس المركز، اليوم السبت، من إزالة 3 تعديات على أراضي زراعية بتوابع مدينة فوه على مساحة 500 متر، ضمن الحملات التي شنتها مجالس المدن، يوم الخميس الماضي، وجرى إزالة 15 تعديا على أراضي زراعية.

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

وكشف عن متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري، وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.