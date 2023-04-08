جالتيه: ليس لدي إمكانية في تهديد لاعبي سان جيرمان

أكد كريستوف جالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنه ليس لديه إمكانية تهديد لاعبي الفريق بالاستبعاد من المباريات في حال عدم تحسن الأداء والنتائج خلال الفترة المقبلة.

وقال جالتيه في تصريحات لشبكة «RMC» الفرنسية إن الفريق في الوقت الحالي يعاني من غيابات عديدة وهناك احتمالية قليلة لحدوث تغيير داخل النادي الباريسي لأن المنافسة الداخلية قليلة بين اللاعبين، ولا يمكن في الوقت الحالي أن يقول للاعب إذا لم تقدم الأداء المتعارف عليه فلن يكون له مكانا في الفريق لأن هذا سيكون كذبا في حال قوله هذا.

وأضاف مدرب الفريق الباريسي:" اتحدث مع بعض اللاعبين بشكل فردي بخلاف حديثي الجماعي مع اللاعبين للتشديد على ضرورة تجاوز الأزمة الحالية".

وخسر «بي إس جي» 8 مباريات منذ بداية العام الجاري، واستقبل مرماه العديد من الأهداف، وودع دوري أبطال أوروبا من دور ال16 بالخسارة ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ.