تقرير: مقيم أفغاني مزعوم يتسلل إلى مقر إقامة رئيس وزراء باكستان

نجح أحد الأشخاص، اليوم السبت، في التسلل إلى داخل منزل شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على المنزل.

ونقلت قناة"جيو نيوز"، عن مصادر قولها إن عناصر إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية ألقت القبض على المشتبه به على الفور، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وأشارت المصادر إلى أن رجال الأمن المكلفين بحراسة منزل رئيس الوزراء، لم يتعرفوا على المكان الذي تسلل منه المشتبه به إلى المنزل.

وكشف رجال الأمن أيضا عن أن المشتبه به يزعم بأنه مقيم أفغاني في باكستان، وأنه اتخذ طريقه إلى منزل رئيس الوزراء عبر ثلاثة مسارات مختلفة.

وأشارت جيو نيوز، إلى أن رجال مكافحة الإرهاب والشرطة ووكالات الأمن الأخرى شرعت في استجواب المشتبه به فور القبض عليه.