الدفاع الروسية: مقتل قرابة 600 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها قتلت ما يقرب من 600 جندي أوكراني على 5 محاور أساسية للقتال خلال آخر 24 ساعة.

وجاء ذلك في تقرير نشرته وزارة الدفاع اليوم السبت، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة شمل 406 طائرات، و228 مروحية، و7023 من الطائرات المسيرة.

وأضافت: "جرى تدمير 415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و574 8 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، 4532 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9342 مركبة عسكرية خاصة".

ويتعذر التحقق من التقارير الخاصة بالخسائر العسكرية التي يصدرها طرفا الحرب روسيا وأوكرانيا، من مصدر مستقل.