احتفلت محافظة مطروح بيوم اليتيم، مع الجمعة الأولى من شهر أبريل، بحضور المحافظ اللواء خالد شعيب، وحاتم السبع السكرتير العام المساعد، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وممثلي جمعية دار الأورمان الخيرية و قيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة بمطروح.

وكرم محافظ مطروح خلال الاحتفالية، الأطفال بدار الأيتام بحي الشروق، وجمعية تلاميذ المدارس، وعدد من المتفوقين الأيتام، بمؤسسات التربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة.

وأكّد خلال كلمته، دعم المحافظة المستمر للأيتام ، بالتعاون مع جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم لرسم البسمة والفرحة.

كما شدد حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، ومتى زكريا راعي كنائس مطروح، خلال الاحتفالية، على تكريم الدين الإسلامي والمسيحي لليتيم، مع الدعوة إلى الرحمة لكفالة ورعاية اليتيم.