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تزداد حالات الإمساك خلال شهر رمضان؛ نتيجة تغير مواعيد الوجبات، وقلة المياه أثناء الصوم، وتغير مواعيد النوم وغيرها، ولكن التخلص من مشكلة الإمساك ليست بالأمر شديد الصعوبة، إذ تكفي بعض الخطوات للتغلب على الإمساك، وفقا لدراسة بمجلة الصحة والدين.

وتقدم جريدة "الشروق"، نصائح لمن يعانون الإمساك خلال شهر رمضان، وفق ما ما ورد بموقع هيلث.

الألياف

تتركز تغذية الصائمين برمضان، على وجبتي الإفطار والسحور، ويلزم تناول أكثر من ١٤ جراما ألياف يوميا حتى لا يحدث الإمساك.

وينصح بمراعاة احتواء الإفطار والسحور على الألياف الطبيعية، مثل الفواكه والخضروات، والشوفان لأنه غني بالألياف.

الماء والسوائل

لا تكفي الألياف وحدها بتحريك الأمعاء، إذ تحتاج الأمعاء للماء والسوائل؛ من أجل التليين، وينصح بتناول لتر إلا ربع على أقل تقدير لتوفير الليونة الكافية للأمعاء.

وينصح بمراقبة لون البول، فإذ لوحظ أي درجات غامقة أقل من الأصفر يجب رفع كمية السوائل.

الحركة

رغم صعوبة أداء التمارين خلال الصيام، إلا إنه من الضروري تحريك الجسم والعضلات الخاصة بالجهاز الهضمي، لذلك ينصح بالمشي ربع ساعة قبيل الإفطار، وربع ساعة بعد الإفطار بفترة وجيزة.

التنفس

وذكرت عدة دراسات، أن من فوائد تمرينات التنفس العميق تحسن وظائف الجهاز الهضمي بما فيها الأمعاء.

القرفصة

ينصح باتخاذ وضعية القرفصة بالحمام، وفي تلك الحالة يجب استخدام المرحاض البلدي أو برفع القدمين على أي شيء مرتفع لأنه أن يقلل الإمساك.