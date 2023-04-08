تقيم أسرة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، عزاء للراحلة، مساء اليوم السبت، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وودعت الإعلامية والفنانة الشابة شيرين الطحان الحياة، أمس الأول، بعد صراع قصير مع المرض، متأثرة بمرض السرطان، عن عمر ناهز 47 عاما، حيث شيعت جنازتها بعد صلاة ظهر أمس من مسجد فاطمة الشربتلى فى التجمع الخامس، إلى مثواها الأخير.

وحرص عدد من الفنانين على حضور، جنازة الفنانة الراحلة، ومن بينهم دكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إلى جانب زملائها فى آخر أعمالها، مسلسل «رمضان كريم».

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا، قالت فيه: «تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الزميلة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون».

كما نعتها أسرة مسلسل «رمضان كريم»، حيث كتب المنتج أحمد السبكى عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»: «تنعى شركة السبكى للإنتاج الفنى والتوزيع، وأسرة مسلسل رمضان كريم، والمنتج أحمد السبكى وكافة العاملين بالشركة ببالغ الحزن والأسى النجمة شيرين الطحان، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته».

كانت الحالة الصحية لشيرين تدهورت فى الأيام الأخيرة، إثر معاناتها مع السرطان، ليتم احتجازها داخل الرعاية المركزة خلال الفترة الماضية، بمستشفى دار الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس، حتى فاضت روحها.

جدير بالذكر أن الإعلامية شيرين الطحان بدأت عملها كمقدمة برامج فى قناة النيل للمنوعات، ثم شاركت فى عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: «رقم مجهول»، و«اسم مؤقت»، و«السبع وصايا».