توقيع 18 اتفاقية تعاون بين شركات صينية وفرنسية

أعلنت وزارة التجارة في الصين، أن 36 شركة صينية وفرنسية وقعت 18 اتفاقية لتوسيع التعاون في مجالات تشمل التصنيع والتنمية الخضراء والطاقة الجديدة والابتكار، وذلك خلال اجتماع بين رجال الأعمال الصينيين والفرنسيين.

وقال يوي يوان تانج، المسئول بوزارة التجارة خلال كلمة افتتاحية للاجتماع المذكور، أمس الأول الخميس، إن حجم التجارة بين الصين وفرنسا ارتفع من 60 مليار دولار أمريكي إلى 80 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

وأضاف يوي أن التعاون الصيني-الأوروبي تغلّب في عام 2022 على العديد من الآثار السلبية وحقق تقدماً مطرداً، لتسجل التجارة الثنائية مستوى قياسيا جديدا بلغ 3ر847 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت الاستثمارات الجديدة من الشركات الأوروبية في الصين بنسبة 70 في المائة لتصل إلى 1ر12 مليار دولار أمريكي.

وناقش ممثلون من شركات مثل بنك الصين، وبنك "بي إن بي باريبا"، والشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وشركة "اليكتريسيتي دو فرانس" موضوعي مواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك وتعزيز التعاون، وقدموا اقتراحات حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وفرنسا.

وتعهدت الشركات باغتنام فرص التنمية عالية الجودة في الصين، وضمان استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية والتمويل والاستهلاك وغيرها.