توزيع 470 نظارة طبية بالمجان على مواطني مدينة أبورديس بجنوب سيناء

شهد اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، توزيع نظارات طبية على المواطنين الذين يعانون من مشكلات في النظر، عقب إجراء الفحوصات الطبية خلال القافلة الطبية التابعة لأحد الجمعيات.

وقال رئيس مدينة أبورديس، إنه تم توزيع 470 نظارة للمواطنين الذين تم الكشف المجاني عليهم خلال عمل القافلة بالمدينة؛ بهدف التخفيف عن كاهل الأسر المحتاجة ومساعدتها في التغلب على ضعف البصر.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم السبت، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يحرص على دعم القوافل التي من شأنها متابعة الأمور الصحية للأسر المحتاجة، موجهًا الشكر إلى الجمعيات الداعمة لأهالي المدينة سواء بتقديم النظارات، أو تقديم المساعدات العينية والغذائية.

وأشار إلى أن القافلة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين للكشف على عيونهم، وتبين وجود حالات كثيرة لديها مشكلات بسيطة بالنظر، وكانت النظارة الطبية هي الحل لكي يستطيع الشخص مواظبة حياته والرؤية بصورة طبيعية.

وأكد أنه تم عمل النظارات الطبية وفقًا لأحدث المواصفات، وأجود الخامات المستخدمة في أكبر مستشفيات العيون، مشيرًا إلى أنه هذه القافلة تأتي في إطار التواصل مع المجتمع الخارجي، وجزء من الخدمات التي تقدمها لمواطني جنوب سيناء.