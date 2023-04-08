أنور هلال: طفرة كبيرة فى حركة السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ

كشفت إحصائيات وزارة السياحة أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من ايطاليا خلال الربع الأول من العام الحالى شهدت زيادة بمعدل 250% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى 2022 وهو ما يؤكد أن السوق الإيطالى قادم بقوة لتحقيق الأرقام السابقة التى حققها فى سنوات الذروة السياحية وتجاوز حاجز المليون سائح.

وتشير الإحصائيات السياحية إلى أن ايطاليا كانت من أوائل الأسواق الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر التى حققت المليون سائح لمصر فى تسعينيات القرن الماضى وأوائل الالفية الجديدة.

يشار إلى أن إيطاليا كانت أول الدول الأوربية التى يصل عدد سائحيها الوافدين لزيارة شرم الشيخ إلى مليون سائح سنويا.

وقال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بجنوب سيناء ووكيل أحد أكبر منظمى الرحلات الإيطاليين بمصر أن كل المؤشرات تشير إلى أن السياحة الايطالية الوافدة لمصر ستشهد هذا العام طفرة كبيرة.

وأكد هلال على أهمية السوق السياحى الإيطالى والذى يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. مشيرا إلى أن المقصد السياحى المصرى يعد أحد الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسائحين الإيطاليين ومؤكدا على جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال جميع السائحين من كافة دول العالم ولاسيما السائحين الإيطاليين.

وأشار نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بجنوب سيناء إلى أن شركات السياحة الإيطالية بدأت مضاعفة رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ خاصة أن السوق الإيطالية تعد من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى جنوب سيناء.

وأوضح إن شركات السياحة الإيطالية لديها الرغبة فى عودة قوية للرحلات من إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال العام الحالى إلى ما كانت فى تسعينيات القرن الماضى وأوائل الألفية الجديدة والذى تجاوز فيها أعداد السياح الإيطاليين القادمين للمدينة حاجز المليون سائح.

وأشار هلال إلى أن جميع فنادق شرم الشيخ تعول حاليا على السوق الإيطالى فى زيادة نسب الإشغال بها خلال العام الحالى وذلك بعد توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بين البلدين منذ نحو عام. لافتا إلى اهتمام منظمى الرحلات الإيطاليين بالتنوع الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى وجميع الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية التى يتميز بها، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التى تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمى الرحلات على تنظيم الرحلات السياحية إليها.

وأكد الخبير السياحى أنور هلال انه يجب أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص لإطلاق حملة توعية سياحية على أعلى مستوى تليق بمكانة مصر السياحية لتوعية المواطنين بأهمية السياحة وأنها بحق «خير لينا كلنا» لأن الكل مستفيد منها.. مشيرا إلى ضرورة إطلاق حملة دعائية ترويجية يتم فيها التركيز على أنماط سياحية جديدة ومنها سياحة اليخوت والحوافز والمؤتمرات والسياحة العلاجية والرياضية.. لافتا إلى أهمية إطلاق أجندة سياحية تليق بمصر وخلق أحداث سياحية وأيضا استغلال الافتتاحات الأثرية وبدء حملة ترويجية مكثفة تليق بنا كدولة سياحية قوية قادررة على المنافسة ولها تاريخها وحضارتها العظيمة.

كان اتحاد شركات السياحة الإيطالية «استوى» قد أعلن مؤخرا خلال فعاليات الاجتماع السنوى للاتحاد بفندق سيزار باى ريزيدنس بالساحل الشمالى مضاعفة حجم أعماله فى مصر وزيادة التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالى إلى اكثر من 400 ألف سائح.

ونظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى مؤخرا زيارة تعريفية لعدد 186 من ممثلى شركات السياحة الإيطالية لمدينة شرم الشيخ للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التى تتمتع بها وذلك بالتعاون مع أحد أكبر منظمى الرحلات الإيطالية. وخلال هذه الزيارة التعريفية قام ممثلو الشركات السياحية الإيطالية بجولة زاروا خلالها عدد من الفنادق والأماكن السياحية بمدينة شرم الشيخ، كما قام أعضاء مكتب الهيئة بمدينة شرم الشيخ بإهدائهم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية باللغة الايطالية عن المقومات السياحية والأثرية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى.