بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، المذاع على قناتي dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، أثناء جرى حنان مسرعة في محاولة دهن وإخفاء اسم المركب التي سرقتها، وانتهت بعد ذلك من دهانها بالكامل.

وذهبت "حنان" إلى الصيدلية، واشتريت لبنًا صناعيًا وعلمت ابنها "ياسين" كيفية تحضيره حتى يستطيع أن يطعم شقيقته الصغيرة أثناء عدم وجودها بالمنزل، وبعدها تحاول حنان (الفنانة منى زكي) تغيير هويتها للهروب من تهمة السرقة التي رفعها عليها "صالح" شقيق زوجها المتوفى، والتي بسببها تبحث عنها الشرطة، لكن شقيقتها تدعمها في موقفها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد، حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.