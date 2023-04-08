 حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية - بوابة الشروق
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حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 12:18 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 12:18 م

شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حملة لإزالة 3 حالات بناء مخالف في منشأة ناصر والقصاصين وكفر أيوب، وتم الإزالة الفورية الكاملة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من إزالة 3 حالات بناء مخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة لإزالة حالة بناء مخالف في الطابق الثامن في حي المستشارين بدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملة لإزالة بناء مخالف في المهد بغرض إقامة محطة وقود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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