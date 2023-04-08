فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام اليوم برنامج (الصيام جنة) وهو برنامج ميداني يعنى بتوعية زوار وقاصدي المسجد الحرام وتذكيرهم بشأن الصيام وحدوده المشروعة، ودورها في تعزيز القيم الخلقية السامية وذلك ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين).

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام محمد أحمد الشحيذي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت - أن البرنامج يهدف إلى توعية جميع القاصدين بالتسابق والتنافس بالأعمال الصالحة والطاعات طوال العام، ولا سيما في شهر رمضان المبارك وفضل المحافظة على الطاعات والإكثار منها، والحرص على توعية قاصدي المسجد الحرام.