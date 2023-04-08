تركيا: ضبط وترحيل آلاف المهاجرين في أسبوع

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أعلنت رئاسة إدارة الهجرة التركية، اليوم السبت، ضبط 2492 مهاجرا غير نظامي وترحيل 1872 آخرين خلال آخر أسبوع.

ونشرت رئاسة إدارة الهجرة بيانا على تويتر، حول أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية في عموم البلاد، في الفترة من 31 مارس الماضي إلى 6 أبريل الجاري، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت أنه خلال الفترة المذكورة تم ضبط 2492 مهاجرا غير نظامي، هم 1019 أفغانيا و57 باكستانيا و1416 من جنسيات أخرى، في عموم البلاد.

وأشارت إلى ترحيل 1872 مهاجرا هم 491 أفغانيا و41 باكستانيا و1340 من جنسيات أخرى، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وذكرت أن إجمالي عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري حتى 6 أبريل ارتفع إلى 27 ألفا و900 مهاجر.