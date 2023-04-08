أظهر تقرير صحفي ألماني أن الحكومة الاتحادية في برلين تعد برنامجا متكاملا من مشاريع البناء الجديدة باهظة التكاليف تشمل كلا من هيئة المستشارية، ووزارة المالية، ووزارة البيئة، ومركز الزوار في البرلمان الألماني "بوندستاج".



جاء ذلك في بحث أجرته بوابة "تي – أونلاين"، مشيرة إلى أن تكلفته لا تقل عن 1ر2 مليار يورو.



وقال متحدث باسم وزارة المالية الاتحادية للبوابة إنه يجب إعادة فحص الحاجة لهذه المباني لأن العديد من الأعمال صارت تؤدى منذ وباء كورونا بصورة أكثر حركية أو من داخل المنازل.



وأوضح أنه لذلك "يجب أيضا مراجعة كل التخطيط المكاني قبل الجائحة بطريقة ذات مغزى"، مشيرا إلى المشاريع بالتفصيل:



فمن المقرر إنشاء مبنى جديد على شكل قوس مصنوع من الحجر الرملي يضم حوالي 400 مكتب بتكلفة حوالي 777 مليون يورو، وكان وزير المالية كريستيان ليندنر شكك في هذا المشروع، الذي بدأ العمل فيه بصورة تمهيدية.



ولم يبد ليندنر أيضا رغبة في التمسك بخطط توسيع وزارة المالية في شارع فيلهلم شتراسة، وبدلا من ذلك يرى بناء مساكن معقولة السعر يمكن بيعها.



وكان من المقرر أن تتكلف هذه التوسعة ما بين 600 إلى 800 مليون يورو ويبدأ تنفيذها في 2025.



وبحسب تقرير "تي أونلاين" ، نقلا عن الميزانية الاتحادية للعام 2023، فهناك أيضا 113 مليون يورو بمبنى إداري في منطقة شبري في برلين.



ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الاتحادي وموظفوه إلى هناك لمدة خمس سنوات تقريبا، بينما يتم تجديد قصربلفيو الرئاسي بالكامل.



ومن غير الواضح من الذي سينتقل بعد ذلك.