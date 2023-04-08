مقترح لإنشاء مصنع لتقشير الأسماك بميناء البرلس

ناقش الشباب خلال جلسات مُنتدى الحوار الوطني بمركز شباب برج البرلس بكفر الشيخ، العديد من القضايا الخاصة بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي؛ للخروج بتوصيات ومقترحات حلول تخدم المواطن في مدينة برج البرلس المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وأحد أهم المواقع الاستراتيجية في السواحل المصرية، وأقيمت الجلسات بمشاركة 25 شابا من أعضاء مركز الشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جلسات الحوار الوطني بمركز شباب برج البرلس، أثمرت عن مناقشة الشباب لقضية تراخيص مراكب الصيد باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل والمهنة الرئيسية لسكان المنطقة الساحلية، كما تقدمت الجلسات بمقترح إنشاء مصنعين لتقشير الأسماك بالميناء وآخر لتصنيع الطوب، وبحث مشكلات العشوائيات بالمدينة.

كما اقترح الشباب زيادة عدد اللنشات السياحية، مطالبين بالانتهاء من كورنيش بحيرة البرلس دعماً للملف الاقتصادي بها، وعلى الجانب الاجتماعي تناولوا أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات وعلاقتها بوعي الآباء، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مبنى للمدرسة التجارية، وتخصيص سيارات مباشرة إلى مدينة كفر الشيخ.

واختتمت فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب بمركز شباب برج البرلس، بعد عدد من الجلسات أدارها أحمد الرميلي، وأيمن جميل مدربي وزارة الشباب، حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية الاجتماعية، الاقتصادية، والملفات المتعلقة، وتستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل.

يذكر أن منتدى الحوار الوطني بمراكز شباب كفر الشيخ، تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان، والتعليم المدني من تنفيذ فريق عمل الإدارة.